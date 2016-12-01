Они могут выставлять рисунки, сделанные на салфетках в ресторане: в Минске открылся знаменитый салон «Арт Капиталь»

Новости Беларуси. Знаменитый салон «Арт Капиталь» приехал в Беларусь. Выставка открылась в Минске буквально полчаса назад. Это уникальная экспозиция живописи. 15 художников из Франции представили на ней свои лучшие работы. Всего из Парижа привезли 30 картин, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Из Парижа – с любовью. А точнее, со своими картинами. Ан Пурни, председатель ассоциации художников Франции, приехать к нам согласилась не раздумывая. Чтобы показать белорусам «Вариации» и «Фрагменты Семь» (именно так называются ее работы) и на белорусское посмотреть.

Ан Пурни, художник (Франция):

Я впервые в Беларуси. Первое что мне бросилось в глаза – такой белый снег. Как в сказке. Я читала об истории вашей страны. А также о ваших художниках. У вас прекрасная школа.

Кураторы выставки говорят: это не современное искусство. А скорее – «модерн-арт». Направление, которое стало прорывным в свое время. В его рамках используют уникальные методы и среды. А также экспериментируют с цветом.

Картины представляют разные салоны. Всего их четыре, но к нам приехали работы трех. Для тех, кто не в теме, – это такие гильдии художников, которые объединены общим стилем. Например, Салон сравнений. Или Салон рисунка.

Аркадий Володос, куратор выставки «Арт Капиталь»:

Здесь тоже своя специфика, что все должно писаться не на холсте, а на бумаге. Они могут даже выставлять рисунки, которые на салфетках в ресторане были сделаны.

Вообще, приезд «Арт Капиталь» в Беларусь – это уникальное явление. Да, наши авторы в нем участвовали. В прошлом году. И даже получили премию фонда Тейлора. Но чтобы оттуда – к нам!

За десятилетие существования салона «Арт Капиталь» в нем поучаствовали больше двух тысяч художников. Со всех стран и континентов. Многие приезжают в Париж только ради этого события каждый год. Впрочем, теперь в город на Сене белорусам – если кто-то собирался – можно не ехать. Выставка в Минске продлится до 31 декабря.