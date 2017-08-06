Он был смелым и нетрадиционно мыслящим человеком: о значимости Франциска Скорины через 500 лет истории

Новости Беларуси. Наверное, любой белорус знает или слышал имя Франциска Скорины. Напечатанная им Библия стала первой для восточных славян, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это раньше английских и французских переводов. Появление издания считается началом белорусского книгопечатания, которое 6 августа отмечает 500 лет. Полацк – калыска беларускай дзяржаўнасці. Святая зямля, падараваўшая свету генія эпохі Адраджэння, і асветніка, які 500 год таму распачаў гісторыю беларускага кнігадрукарства словамі «Я Франциск Скорина, сын славного Полоцка, в лекарских науках доктор, повелел есми Псалтырю тиснути рускими словами да словенским языком».

Уладзімір Мароз, сцэнарыст, пісьменнік, кінарэжісёр:

І эта энергія Полацку, энергія яго папярэднікаў, яго сучаснікаў, якая жыла ў гэтым горадзе, напэўна, і нарадзіла гэта, таму што рацыянальна растлумачыць, чаму Скарына ўзяўся друкаваць кнігі, практычна немагчыма.

Інэса Плескачэўская, калумніст, публіцыст:

Это было веяние эпохи, то есть это означает, что он был прогрессивным человеком, шел в ногу со временем, но он сделал совершенно потрясающий титанический труд – перевел Библию на народный язык. Кніга кніг тады ўжо існавала на чэсскай, італьянскай мовах, але 6 жніўня 1517 года ў Празе з’явіўся Псалтыр на мове, зразумелай для «паспалітых» жыхароў тагачаснага Вялікага княства Літоўскага. Францыск Скарына – асветнік, лекар, батанік, прадпрымальнік, падарожнік, асоба вышэйшага ўзроўню адукацыі, чалавек свету, але сапраўдны патрыёт і асветнік. Сёння, азіраючыся на 500 год назад, навукоўцы скажуць: ён жыў, апярэжваючы свой час.

Інэса Плескачэўская, калумніст, публіцыст:

Он первым, кто начал нумеровать страницы в книгах, до этого нумеровали только отдельные тетради. Он был первым, кто разместил свой портрет в Библии. Это вообще совершенно невообразимая вещь. В следующий раз такое произошло 100 лет спустя. Он был смелым человеком, он был очень нековенционально мыслящим, нетрадиционно.

Алесь Суша, намеснік дырэктара па навуковай і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліатэкі Беларусі:

Скарына ўпершыню ставіць свой партрэт, паказваючы ролю канкрэтнага чалавека, без высокага паходжання. Ён кажа, што гэту працу зрабіў звычайны зямны чалавек. І гэты «просты чалавек» падараваў беларускамоўнаму свету таго часу ўсе 23 кнігі Старога Запавету. А разам з імі і аўтарскае меркаванне і тлумачэнне ў прадмове і пасляслоўі да кожнай.

Алесь Суша, намеснік дырэктара па навуковай і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліатэкі Беларусі:

Праз Скарынава слова, з іншага боку, у друкаванай форме беларусы ўпершыню атрымалі магчымасць сказаць сваё слова публічна і шырока, так, каб яго пачулі вы ўсім свеце. Упершыню выхадзец з Беларусі сказаў, что «Я са слаўнага горада Полацка. І вось яна – спадчына майго народу. Гэта тое, чым я ганаруся. Я ганаруся тым, што я паходжу з Полацка, сваёй моваю, бо Бог мяне з этай моваю ў свет пусціў», як кажа Скарына. Цікава, што, разгарнаўшы адну з 28 захаваўшыхся на Беларусі кніг, надрукаваных Скарынай, сённяшнія носьбіты «той самай мовы» з легкасцю чытаюць і разумеюць сэнс кожнага слова.

Марэк Пасют, настаяцель касцёла Маці Божай Вастрабрамскай:

Людзі ходзілі, маліліся, але не разумелі. Оні зналі, што это всё святое, но не разумелі. Поэтому, я думаю, Скорина это видел. Яго Біблія не была прызначана для патрэб царквы. Нават папера, на якой друкаваў Скарына, была грубай, не вельмі якаснай, але аднолькава даступнай для простага народа. Марэк Пасют, настаяцель касцёла Маці Божай Вастрабрамскай:

Я не знал Скарыну, мало чітаў про яго, но я думаю, што кожны верушчы чаловек, асабліва абразаваны чалавек, павінен прыйсці да той праўды, што тое, што робіцца ў хрысціанстве, павінна служыць еднасці. Адзін з малых шагоў – Біблія на зразумелай мове, літургія на зразумелай мове, малітва на зразумелай мове.