«Он был не такой, как все»: выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Пимена Панченко, открылась в Минске

Кацярына Панчанка, унучка Пімена Панчанкі:

Нас трое внуков, мы были постоянно с дедушкой. Он рассказывал о звездах. Как он гвоорил – это всё настолько в памяти.Он был не такой, как все. Он мог видеть в простых вещах, в простых цветах те красоты, на которые мы порой не обращаем внимания.