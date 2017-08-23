«Он был не такой, как все»: выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Пимена Панченко, открылась в Минске

Новости Беларуси. В Беларуси 23 августа отмечают 100 лет со дня рождения Пимена Панченко. Выставка, посвященная народному поэту, открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси 23 августа отмечают 100 лет со дня рождения Пимена Панченко. Выставка, посвященная народному поэту, открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она содержит оригиналы рукописей, письма и личные вещи классика. Одновременно в Музее истории белорусского литературы вспоминали и Янку Брыля – одного из великанов отечественного книжного слова. Он тоже родился в августе 1917 года.
Кранальныя і жывыя. Вершы Панчанкі і зараз нагадваюць каханне, святло і спадзеў. Народзіны ў Таліне. Пераезд ў Бягомль. «Упэўненасць» ў друку (гэта – назва першага зборніка вершаў Панчанкі). Праца вайсковым карэспандэнтам. Служба ў Іране. Народны паэт стане пісаць піша пра Бацькаўшчыну, вайну, каханне, нават сусвет. І напрыканцы жыцця пакіне 34 кнігі паэзіі.
Кацярына Панчанка, унучка Пімена Панчанкі:
Нас трое внуков, мы были постоянно с дедушкой. Он рассказывал о звездах. Как он гвоорил – это всё настолько в памяти.Он был не такой, как все. Он мог видеть в простых вещах, в простых цветах те красоты, на которые мы порой не обращаем внимания.
А так выглядаў працоўны стол Пімена Панчанкі. Напрыклад, з дапамогай гэтай друкавальнай машынкі нараджаліся на свет вершы народнага паэта.
Гэта друкавальная машынка, на жаль, на выставу пра Пімена Панчанку не трапіла. Зрэшты, унікальная экспазіцыя ўмяшчала шмат цікавага. Тут і арыгіналы рукапісаў вершаў, лісты да Бураўкіна, Танка, Брыля. А яшчэ – імянная майка футбольнага «Дынама». Чыім заўзятарам быў паэт.
Вольга Гулева, загадчык навукова-экспазіцыйнага аддзела Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры:
Вось асабістыя рэчы. Лялькі, якія прывезеныя з Непала. Ён там вандраваў. Ці, напрыклад, градуснік з Нью-Йорку. Ну і фотаздымкі як сведкі гісторыі.
Разам з выставай пра Панчанку – і экспазіцыя, прысвечаная Янке Брылю. Даследчыкі сведчаць: літаратары былі блізка знаёмыя. Вось – абодва на фотаздымку. Абодва ж нарадзіліся не ў Беларусі. Аднак пранеслі любоў да Радзімы праз усё жыццё.
Зміцер Яцкевіч, дырэктар Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры:
Як вядома, Пімен Панчанка нарадзіўся ў Таліне. Гэтая выстава праз паўмесяцы паедзе ў Талін. Мяркую, што яна, як і іншыя выставы, будзе вандраваць па розных краінах і інфармаваць людзей пра нашых народных пісьменнікаў, юбіляраў.
Дарэчы, выява народнага паэта з’явіцца на канвертах. Адпаведную паштовую марку гасілі сёння. І гэта нездарма. Бо такім чынам Пімен Панчанка і Янка Брыль нібы застаецца ў бясконцасці. Сваёй творчасці і нашага прызнання.