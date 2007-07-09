Олимпийские страсти в фестивальной столице

Дети против детей. Взрослые против взрослых.

Сегодняшний день на "Славянском базаре" исключительно под знаком конкурсных состязаний.



Стартовал Международный детский музыкальный конкурс. Ну а поздно вечером - визитная карточка фестиваля - финал конкурса молодых исполнителей. Кстати, именно этот конкурс называют "трамплином для "Евровидения". В свое время небезызвестная украинская поп-дива Руслана была победительницей "Славянского базара". Во всяком случае, для большинства его участников - это серьезный шаг в музыкальной карьере.

"Славянский базар" - это всегда десятки, сотни фестивальных мероприятий, причём все происходит в режиме "нон-стоп".