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Олимпийские страсти в фестивальной столице

09 июля 2007 06:05
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Дети против детей. Взрослые против взрослых.

Сегодняшний день на "Славянском базаре" исключительно под знаком конкурсных состязаний.

Стартовал Международный детский музыкальный конкурс. Ну а поздно вечером  - визитная карточка фестиваля - финал конкурса молодых исполнителей. Кстати, именно этот конкурс называют "трамплином для "Евровидения". В свое время небезызвестная украинская поп-дива Руслана была победительницей "Славянского базара". Во всяком случае, для большинства его участников - это серьезный шаг в музыкальной карьере.

"Славянский базар" - это всегда десятки, сотни фестивальных мероприятий, причём все происходит в  режиме "нон-стоп".

 

# Культура

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