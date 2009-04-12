Прямой эфир

Около Свято-Духового кафедрального собора в Минске собрались тысячи верующих

12 апреля 2009 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
12 апреля православные верующие праздновали Вербное воскресенье.Это последнее воскресенье перед Страстной неделей Великого поста, его празднуют в честь входа Господня в Иерусалим. В церквях Беларуси сегодня проходят особые службы, причем в каждом храме – свои отличия. Около Свято-Духового кафедрального собора в Минске собрались тысячи верующих, чтобы услышать особую молитву и освятить вербу. Окроплённые святой водой ветки православные хранят дома весь год, украсив ими иконы. Считается, что освященная верба наделяет здоровьем и энергией, предохраняет от болезней и несчастий.
# Культура # Храмы Минска

Другие новости рубрики

Все новости
11 апреля 2009 16:33

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают в мире

11 апреля 2009 13:43

Католики готовятся ко встрече Пасхи

10 апреля 2009 11:42

10 апреля на широкие экраны выходит белорусский фильм «Кадет»