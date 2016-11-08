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Около 4 часов непрерывной игры на фортепиано: Николай Панок приурочил своё выступление ко Дню пианиста

08 ноября 2016 18:41
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Новотсти Беларуси. Почти четыре часа непрерывной игры на фортепиано позади. И это еще не предел. Николай Панок прямо в эти минуты исполняет мелодий без нот и фиксированного плейлиста. 

Пять часов – это личный рекорд Николая и белорусское достижение.

Свое выступление пианист приурочил к Международному празднику – Дню пианиста.

Николай Панок, музыкант, комозитор:
Для меня музыка – это способ реализации каких-то возможностей, подпитка эмоциональная. Может кто-то из детей из подрастающего поколения захочет заниматься музыкой, потому что музыка способствует развитию личности. До этого беспрерывная игра где-то два часа, может быть была два с половиной. То есть я решил умножить на два.

Рекордно долго играл на фортепиано поляк Ромуальд Коперский – более четырех дней с короткими перерывами. Тогда музыкант мог исполнять лишь известные произведения с пятиминутными перерывами.

Николай же исполняет собственные композиции в неоклассическом стиле.

И о рекордах старается не думать, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

# Культура # Музыкальное искусство # Николай Панок

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