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Оказаться в другой эпохе можно и без машины времени

01 сентября 2006 08:17
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Это доказали организаторы ежегодного средневекового фестиваля в Англии. Здесь - настоящие битвы и народные танцы, торжественные парады и старинные песни.

"Темные времена" на самом деле оказались  очень даже светлыми. Средневековый фестиваль в Англии тому подтверждение. Рыцари и их прекрасные дамы, короли и шуты  - все они хозяева праздника, а многочисленные зрители  - их гости.

Местность проведения фестиваля выбрана не случайно. Замок короля Генри IV  - своеобразный символ средневековой Англии, а также одно из первых кирпичных сооружений.

По словам участницы фестиваля Марты Притчард,    замок Нерстмонсекс начал строится в 1441 году сэром Робертом Финнесе -  казначеем Генри IV: <Сейчас  он поражает своим великолепием и является идеальным местом для фестиваля>.

Фестиваль начался с большого парада у подножия замка. Рыцари продемонстрировали  зрителям свои доспехи и верность  своим дамам.   Вскоре им предстоит доказать это на деле. Кульминация праздника - инсценированное взятие замка. Толпы рыцарей - защитников цитадели ясно дали понять - врагу здесь не место.

Средневековые мелодии на старинных скрипках мандолинах и флейтах - неотъемлемая часть фестиваля. Зрители смогли не только слушать старинные напевы, но и самим поиграть на музыкальных инструментов тех времен. Равно как побыть средневековыми гончарами и плотниками или испытать счастье в битве на мечах.

# Культура

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