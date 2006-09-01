Оказаться в другой эпохе можно и без машины времени

Это доказали организаторы ежегодного средневекового фестиваля в Англии. Здесь - настоящие битвы и народные танцы, торжественные парады и старинные песни.

"Темные времена" на самом деле оказались очень даже светлыми. Средневековый фестиваль в Англии тому подтверждение. Рыцари и их прекрасные дамы, короли и шуты - все они хозяева праздника, а многочисленные зрители - их гости.

Местность проведения фестиваля выбрана не случайно. Замок короля Генри IV - своеобразный символ средневековой Англии, а также одно из первых кирпичных сооружений.

По словам участницы фестиваля Марты Притчард, замок Нерстмонсекс начал строится в 1441 году сэром Робертом Финнесе - казначеем Генри IV: <Сейчас он поражает своим великолепием и является идеальным местом для фестиваля>.

Фестиваль начался с большого парада у подножия замка. Рыцари продемонстрировали зрителям свои доспехи и верность своим дамам. Вскоре им предстоит доказать это на деле. Кульминация праздника - инсценированное взятие замка. Толпы рыцарей - защитников цитадели ясно дали понять - врагу здесь не место.

Средневековые мелодии на старинных скрипках мандолинах и флейтах - неотъемлемая часть фестиваля. Зрители смогли не только слушать старинные напевы, но и самим поиграть на музыкальных инструментов тех времен. Равно как побыть средневековыми гончарами и плотниками или испытать счастье в битве на мечах.