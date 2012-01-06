ОХОТА НА ИЗЮБРЯ

Сериал. Эфир по будням

Режиссер: Абай Карпыков

Жанр: криминал

В ролях: Александр Балуев, Алексей Гуськов, Екатерина Гусева, Михаил Ульянов, Марат Башаров, Сергей Астахов и др.

Россия, первая половина 90-х. Крупный металлургический комбинат города Ахтарска возглавляет опытный руководитель Вячеслав Извольский. Нищая область, богатый завод и далекая Москва с ее жадными до денег банками. Завод процветает, и наложить лапу на доходы Комбината не терпится многим.



Неприятности не заставляют себя долго ждать. Происходит ЧП: похищен генеральный директор московского филиала Комбината Николай Заславский. В Москву для выяснения обстоятельств дела вылетает начальник Службы безопасности АМК Денис Черяга. С этой неприятной истории и начинается долгое противостояние Комбината и московского банка «Ивеко».