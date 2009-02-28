Очередная победа юных белорусок

Ксения Ситник и Мария Новик стали победительницами в своих возрастных категориях на международном фестивале-конкурсе "Окно в Европу". Музыкальный форум собрал в Санкт-Петербурге около тысячи конкурсантов от 5 до 25 лет из восьми стран – России, Беларуси, Украины, Литвы, Латвии, Израиля, Казахстана и Польши. Маша Новик стала лучшей в номинации "эстрадно-джазовый вокал". Пополнила список новым успехом, заняв первое место, и победительница "Евровидения" и "Славянского базара". Ксения Ситник.