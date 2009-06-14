Объявлены победители «Кинотавра»

Главный приз кинофестиваля «Кинотавр» присужден картине Василия Сигарева «Волчок».

Приз за лучшую мужскую роль получил Борис Каморзин за фильм «Сказка про темноту» режиссера Николая Хомерики, за лучшую женскую роль Яна Троянова за роль в фильме «Волчок» режиссера Василия Сигарева.

Приз им. Григория Горина за лучший сценарий получил Василий Сигарев за картину «Волчок», а лучшим режиссером назван Иван Вырыпаев за фильм «Кислород». Приз за лучшую операторскую работу — оператор Дмитрий Яшонков за картину «Я» Игоря Волошина. Приз им. Микаэла Таривердиева за лучшую музыку к фильму получила группа музыкантов за фильм «Кислород».

Специальное упоминание жюри фестиваля получил фильм «Бубен, барабан» режиссера Алексея Мизгирева. 10 июня на торжественной церемонии закрытия конкурса «Короткий метр» лучшей короткометражкой «Кинотавра» был назван фильм «Начальник» режиссера Юрия Быкова.

Ранее драма «Волчок», в которой рассказывается о взаимоотношениях двух провинциалок — матери и дочери, получила на «Кинотавре-2009» премию «Белый слон» вместе в фильмом Вырыпаева. Гильдия киноведов и кинокритиков РФ не смогла выбрать лучший фильм фестиваля и поэтому вручила свой приз «Белый слон» сразу двум картинам — «Волчку» Василия Сигарева и «Кислороду» Ивана Вырыпаева.