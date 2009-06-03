Объявлена программа XXXI Московского кинофестиваля

Фильмы, представленные на конкурс, должны быть премьерами, то есть нигде еще не демонстрировавшимися, в прежние годы такого условия не было.

В этом году на конкурс было прислано около 1000 картин. Будут и «скандальных» фильмы, которые раньше организаторы не решались включать в программу. Прежде всего шоковые, радикальные фильмы отобраны для конкурса «Перспективы», в котором участвуют молодые, начинающие режиссеры.Пока в конкурсной программе 16 картин, но, возможно, их число увеличится до 18, сообщают информагентства.

Сейчас в списке заявлены три российских фильма: Александр Прошкин покажет «Чудо, Карен Шахназаров переносит действие чеховской «Палаты №6» в современную клинику для душевнобольных, а Николай Досталь в картине «Петя по дороге в царствие небесное» рассказывает историю простодушного парня, возомнившего себя блюстителем порядка. Украину представляет Кира Муратова с фильмом «Мелодия для шарманки». Предварительно претендентами на главный приз также называют картину «Как велит бог» оскароносца Габриэле Сальватореса, фильм «Посредник» грузина Дито Цинцадзе, «Биби» иранского режиссера Хассана Ектапанаха, в свое время получившего «Золотую камеру» программы «Особый взгляд» в Каннах.

В рамках ММКФ пройдут традиционные программы – «Гала-премьеры», «Вокруг света», «Московская эйфория», «Азиатский экстрим», будет представлено современное кино Индии и Болгарии, ретроспективы итальянца Марко Феррери и поляка Ежи Сколимовского.

Председателем жюри станет Павел Лунгин, а откроет фестиваль его фильм «Царь», где в главных ролях заняты Петр Мамонов и недавно ушедший из жизни Олег Янковский. На закрытии покажут голливудский блокбастер «Враги общества», представлять картину приедет режиссер Майкл Мэн — мировая премьера, которая состоится за три дня до выхода фильма в прокат в США.