Образцово-показательный оркестр Внутренних Войск МВД отмечает День Рождения

Созданный в 1995 году на базе легендарного оркестра Белполка, коллектив имеет в своем арсенале более 120 номеров. В репертуаре оркестра несколько программ-дефиле и плац-концертов, которые не имеют аналогов по сложности исполнения не только в нашей стране, но и за рубежом. А за пределами родины оркестр выступает регулярно – это фестивали в Германии, Франции, Великобритании, Ирландии, Португалии.



Более 50 профессиональных музыкантов в возрасте от 18 до 60 лет энергичны и готовы к покорению новых музыкальных вершин.