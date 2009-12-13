Областной этап VIII Всебелорусского фестиваля национальных культур завершился в Бресте

Более 100 диаспор, проживающих сегодня на Брестсчине, показали свое поистине народное мастерство.

Брестский областной общественно-культурный центр превратился в интернациональное соцветие культур. Уже на входе слышится то русская народная, то узбекские мотивы. С одной стороны предлагают отведать уральские пельмени, с другой – бренд украинской кухни.

Дальше глаза разбегаются от многообразия самых ярких примеров народного творчества. Вышивка, плетение, национальный костюм.

Классическое индийское сари. Здесь 5 метров ткани. От того, как хочет выглядеть женщина, длина сари может достигать 12 метров. Кстати, белое носят вдовы, а красное – невесты.

На сцене еще больше драйва задают национальные мотивы. Песни танцы и не только. Покидая Армению 10 лет назад Алвард Ванесисян и представить не могла, что близкие сердцу мотивы народного танца кочари – она сама станцует на белорусской сцене с собственным армянским ансамблем.

Альвард Ванесисян, руководитель армянского ансамбля «Звартноц»:

– Я с удовольствием работаю в Беларуси, потому что тут много возможностей. Беларусь стала второй родной Республикой.

300 участников на одной сцене. И это только начало начал. Уже в июле на большой сцене в Гродно свое искусство покажут представители более 130 национальностей, проживающих сегодня на территории Беларуси.