Обладателя Гран-при ХII Международного молодежного театрального форума «М@rt.контакт» назовут 27 марта

Новости Беларуси. Молодежный театральный форум «М@rt.контакт» проходит в Могилеве. Для города это главное культурное событие весны. За семь дней зрители увидят более двадцати постановок в самых разных жанрах – от трагедий до комедий.

Многие спектакли – это эксперименты в театральном искусстве, и каждый из них по-своему интересен. Первой на сцену вышла труппа академического театра драмы из Ярославля. Динамичная и остроумная комедия по произведению Ивана Тургенева «Месяц в деревне» уже завоевывала призы престижных фестивалей.

За Гран-при «М@rt.контакт» в этом году сражаются 20 театральных коллективов из десяти стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рут Грабер, актриса театра (Австрия):

Мы привезли спектакль про мужчину и женщину, которые путешествуют в Монтевидео на корабле. Это история о любви, и мы о ней расскажем через танцы и пластику.

Владимир Петрович, режиссер, актер Могилевского областного драматического театра:

Мы попытались приучить могилевского зрителя к тому, что театр бывает разным. И за 12 лет нам, наверное, это удалось.

Молодежный театральный форум «М@rt.контакт» проводится в Могилеве уже в 12 раз. Как подсчитали организаторы, за это время спектакли посмотрели более 36 тысяч зрителей.

Кроме основной программы, в этом году также пройдут мастер-классы и круглые столы, где критики вместе с режиссерами и актерами обсудят прошедшие спектакли. Обладателя Гран-при фестиваля назовут 27 марта, в Международный день театра.