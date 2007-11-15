О нем много говорят, но мало показывают

Впервые в Минске в рамках кинофестиваля "Лiстапад" проходит конкурс документального кино. В программе - 31 фильм из 20 стран мира. Среди них и нашумевшие, и еще никому неизвестные картины. Первый в программе - фильм "Кривая нива" молодого белорусского режиссера Сергея Рыбакова о загрязненных Чернобылем деревнях, которых уже нет на карте и о простых людях, которые сделали выбор в пользу одиночества. Документальное кино на фестивале показывают впервые. К счастью первый блин, комом не оказался. Кинозалы заполнены до отказа, после каждого фильма - продолжительные овации. Критики аплодируют осторожно. Им еще предстоит оценить каждого в отдельности. А пока, волнуются, как успеть на все показы.