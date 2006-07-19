О Национальной библиотеке Беларуси будет издан альбом-летопись
Альбом расскажет об истории прежнего здания Национальной библиотеки, о работе "ленинки", проекте и ходе строительства "алмаза", торжественном моменте открытия и первых буднях уникального архитектурного комплекса и одного из ведущих информационных центров в СНГ. Над книгой будет работать большой коллектив авторов. Иллюстрировать ее доверят лучшим белорусским фотографам и художникам. Планируется, что альбом-летопись, рассказывающий о Национальной библиотеке Беларуси, выйдет в свет в издательстве "Мастацкая литаратура" к концу этого года.