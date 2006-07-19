О Национальной библиотеке Беларуси будет издан альбом-летопись

Территория историко-культурного комплекса "Линия Сталина" расширяется

В честь и память павших защитников Отечества год назад в рекордные сроки был построен историко-культурный комплекс "Линия Сталина", уже вошедший в каталоги, как памятник истории. На достигнутом не остановились, и сейчас здесь продолжено, пожалуй, еще более масштабное строительство. "Львиная" доля нагрузки пришлась на инженерные войска. Работать приходится и в неурочное время, и при самых неблагоприятных погодных условиях.