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О духовном наследии нации

08 июня 2006 11:25
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Представители Белорусской православной церкви и Минздрава Беларуси сегодня в Минске обсуждают вопросы сохранения духовного и физического здоровья нации.

На протяжении трех дней  в белорусской столице будут проходить  международные  Свято-Пантелеймоновские   образовательные чтения  на  тему  "Духовное  наследие  отечественной  медицины   и образования для современности". 

Участники  форума  обсудят вопросы  духовного  служения  в отечественной   медицине  и  в  образовании,  проблемы   духовного воспитания в педагогике и медицине, а также духовный мир ребенка.
Мероприятие посвящено  130-летию со дня  рождения  и  10-летию прославления  святителя  Луки,  архиепископа  Симферопольского   и  Крымского.

# Культура

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