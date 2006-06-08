О духовном наследии нации

Представители Белорусской православной церкви и Минздрава Беларуси сегодня в Минске обсуждают вопросы сохранения духовного и физического здоровья нации.

На протяжении трех дней в белорусской столице будут проходить международные Свято-Пантелеймоновские образовательные чтения на тему "Духовное наследие отечественной медицины и образования для современности".

Участники форума обсудят вопросы духовного служения в отечественной медицине и в образовании, проблемы духовного воспитания в педагогике и медицине, а также духовный мир ребенка.

Мероприятие посвящено 130-летию со дня рождения и 10-летию прославления святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского.