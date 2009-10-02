Нумизмат и художница из США положили начало экспозиции в оршанском музее

Музейный комплекс истории и культуры Оршанщины решил объединить земляков, проживающих за рубежом.

Когда-то об этом мечтал знаменитый оршанец - белорусский писатель Владимир Короткевич. А вот первый шаг на пути к объединению сделали уроженцы Орши, проживающие в Америке. Один из них несколько дней назад передал в дар музею сертифицированную коллекцию из 90 одноцентовых монет, выпущенных в США в 1948-1998 годах. Как отметила директор музея Ирина Воронова, в нумизматической коллекции комплекса насчитывается около 3 тыс. монет XVI-XXI веков, но до последнего времени не было ни одной иностранной. К тому же подаренная коллекция полная, что делает ее очень ценной.

Еще один подарок пришел из Нью-Йорка от художницы Елены Тылькиной. Она уехала из Орши в 1989 году, однако по-прежнему позиционирует себя как белорусская художница. Елена Тылькина - член Национальной ассоциации американских художниц, в которую входили прославленные мастера, такие как Мари Кассат и Джуди Чикаго. Она побеждала в конкурсе престижного искусствоведческого журнала Manhatten Art International. Репродукции ее картин появлялись на страницах этого и других журналов. Работы Елены охотно покупают частные коллекционеры. Оршанскому музею она передала картину «Славяночка» и каталог своих графических и живописных работ.

По мнению Ирины Вороновой, эти подарки достойны того, чтобы положить начало отдельной экспозиции, посвященной землякам. Возможно, что следующим этапом станет создание Оршанского землячества, которое способствовало бы сохранению и приумножению культурного наследия и помогало бы налаживать деловые контакты с зарубежными деловыми кругами, сообщает БЕЛТА.