Новый телеканал TV RAY - в Беларуси

Самый крупный в Беларуси кабельный оператор УП «Минские телевизионные информационные сети» (МТИС) с 1 сентября запустил собственный телеканал для всей семьи TV RAY.

Название телеканала переводится как луч, свет, сияние и символизирует луч кинопроектора, который делает жизнь ярче.

Эфир нового телеканала будет заполнен исключительно кинопродукцией. Концепция TV RAY предполагает, что каждый зритель найдет здесь «свое» кино. Программная политика телеканала выстраивается таким образом, чтобы соответствовать вкусам максимально широкой аудитории.

Телезрители нового канала смогут познакомиться как с новинками кинопроката, так и посмотреть классику мирового кино. В коллекции TV RAY фильмы всех жанров: мелодрамы, комедии, фантастика, триллеры, боевики, документальное кино, мультфильмы.

В программе TV RAY предусмотрены также ретроспективные показы к юбилейным датам известных режиссеров и актеров. Подготовлены и специальные тематические подборки: дни советского и современного российского кинематографа, французского, японского, польского, скандинавского кино.

TV RAY будет не только показывать фильмы, но и рассказывать о том, как они снимаются, раскрывать секреты творчества известных режиссеров и любопытные факты из жизни популярных актеров, сообщает БЕЛТА.