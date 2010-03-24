Новый спектакль «Красная Шапочка. Поколение next» готовят к премьере

Ставить спектакли по давно знакомому сюжету — палка о двух концах. С одной стороны — история известная, герои любимы и узнаваемы, а с другой — как не повториться и не потеряться на фоне яркого первоисточника?

Этим умение хорошо овладел коллектив Белорусского государственного академического музыкального театра, на сцене которого с успехом идут детские мюзиклы «Айболит-2002», «Буратино. by» и «Приключения бременских музыкантов». Буквально на днях состоится новая премьера — премьера музыкального спектакля «Красная Шапочка. Поколение next».

Анастасия Гриненко, режиссер:

Любое новое произведение – это сложно, мы идем методом проб и ошибок. Но одно дело, когда «Буратино» — сюжет известный, было важно именно наше прочтение. А здесь важен и сам сюжет, и прочтение. Музыкальная драматургия выставлена по-новому. Все это в процессе постановки терпит изменения, но работать интересно!

Это не просто спектакль, пересказывающий сюжет знаменитого кинофильма Леонида Нечаева. Это абсолютно новое произведение в жанре мюзикла с оригинальным либретто Анастасии Гриненко. У театра давно сложились дружеские отношения с автором музыки, известным и любимым композитором Алексеем Рыбниковым.

Николай Макаревич, дирижер:

Для меня это необычная работа, хотя это третий спектакль. Но она интересна тем, что я являюсь составителем клавира. Потому что, когда мы взялись за этот материал, выяснилось, что кроме знаменитой дорожной песни Красной Шапочки, нет ни одной нотной записи, ни одного материала. Мне пришлось снимать с диска, как говорят музыканты. Одеваешь наушники, всевозможные шумы и наслоения, ахи, вздохи, диалоги отделяешь и где-то на двадцатом фоне слышишь, что идет какая-то мелодия. Моя задача была вычленить эту мелодию и записать нотами.

Мы привыкли видеть спектакль в готовом виде, ярким, сочным. Но как создается то зрелище, которое потом воплотиться на сцене? Оно возникает здесь — в мастерских, цехах, в умелых руках мастеров-бутафоров, швей, сапожников, а еще в репетиционных залах и оркестровой яме. И порой этот процесс, невидимый для зрителя, оказывается не менее интересным и захватывающим, чем его результат.

Тамара Казак, бутафор-декоратор:

Над сказками любим работать, потому что все интересное, необычное и новое. Каждый день какая-то новая игрушка, новый макет.

Руководство на этом этапе во многом переходит в руки художника-постановщика Андрея Меренкова. Режиссер и художник прекрасно понимают друг друга, ведь на их счету это уже четвертый совместный проект на сцене Музыкального театра.

Анастасия Гриненко, режиссер:

Это Звездочет, он у нас космонавт, облетал все планеты и смотри на небо не снизу, а изнутри.

Вот те самые лесорубы, это их бригадир.

А в репетиционных залах идет работа актерской труппы. Артисты с настоящим детским увлечением отдаются работе над спектаклем. Ведь многие из них сами выросли на замечательных фильмах Леонида Нечаева и любят его картину «Про Красную Шапочку». Не меньшее удовольствие получает от работы и прима театра, народная артистка Беларуси Наталья Гайда, которой досталась в спектакле роль Бабушки.

Наталья Гайда, народная артистка Беларуси:

От соприкосновения материала, где все непосредственно, как у детей, получаешь удовольствие и легкость. Поэтому дурашливость присутствует. Но это не значит, что лишь бы как, а вот именно с детской непосредственностью.

Нет более увлекательного процесса, чем процесс создания произведения искусства. И нам остается лишь ждать, чем порадует всех нас в Международный день театра Белорусский государственный академический музыкальный театр.