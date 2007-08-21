Новый сезон с новыми голосами

Национальный концертный оркестр под управлением Михаила Финберга в этом году проведет конкурс вокалистов.

Самые лучшие будут в последующем петь и работать с этим прославленным коллективам. Обязательное условие маэстро это как можно больше расширить географию поиска талантов - по всей Беларуси.



В этом году оркестр встречает свой 21 сезон. Планируются традиционные фестивали в малых городах Беларуси. Зазвучит оркестр в этом сезоне и Чернобыльской зоне, уже запланирован концерт в городе Чечерске. В 19 раз поклонников блюза и свинга соберет джазовый фестиваль.

В этом году ожидаются музыканты из США. А так же авторские вечера, юбилейные концерты белорусских композиторов - все это подарят музыканты тем, кто любит настоящее живое искусство.

