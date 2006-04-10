Новый сезон откроется по... расписанию

Капитальный ремонт Национального академического театра имени Янки Купалы будет проводиться без переезда труппы.По словам самих актеров, <временное выселение из родных стен всегда пагубно сказывается на творческой жизни профессионального театра>. Ремонт, который начнется уже в ближайшее время, проведут поэтапно. Основные работы запланированы на летние месяцы. В первую очередь реконструируют сцену и оснастят ее новым современным оборудованием. А новый сезон в театре обещают открыть по традиции в сентябре.