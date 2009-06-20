Новый рубеж «Беларусьфильма» на премьере в Минске (ВИДЕО)

Таким своего кино белорусский зритель еще не видел. Компьютерная графика, взрывы, спецэффекты, большое количество массовых и батальных сцен.

Создается впечатление, что на экране не новая работа отечественных кинематографистов, а творение голливудской фабрики грёз.

— Далось как 41-ый год — потом и кровью, говорит Денис Скворцов, режиссер фильма «Днепровский рубеж»

К 65-летию освобождения Беларуси Национальная киностудия подготовила национальную премьеру: «Днепровский рубеж» - попытка рассказать всю правду о первых днях той войны.

— Здесь это неоднозначно показано — армия, люди. То, что делалось в стране — об этом умалчивалось раньше, — Александр Кашперов, актер.

В поддержку новой картины развернули невиданную, по меркам белорусского кинематографа, PR-кампанию: на премьере - солдатская каша, техника времен Великой отечественной, рота почетного караула, военный оркестр. И, как всегда, никаких затрат на продвижение — все силами киностудии

— Мы не отводили денег на PR-кампанию, все, что вы здесь видите,сделано силами киностудии, — сообщает Наталья Стежко, главный редактор Национальной киностудии «Беларусьфильм». — Так нужно представлять каждую картину — это вызвало действительно большой интерес у зрителей.

В очередной раз «Беларусьфильм» остался верным военной тематике. Картина «Днепровский рубеж» — попытка взглянуть на ту войну глазами молодых кинематографистов. Кому-то эта попытка может показаться рисковой, но сами создатели уверены, именно «Днепровский рубеж» станет новым рубежом и для всего национального кинематографа.

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