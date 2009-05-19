Новый фильм Ларса фон Триера освистали в Каннах (ВИДЕО)

Фильм «Антихрист» был раскритикован во время премьеры на Каннском кинофестивале: во время сеанса зрители открыто демонстрировали свою неприязнь.

Сюжет этой картины строится вокруг главных героев, которых играют Уильям Дефо и Шарлота Гинзбур. Они теряют единственного ребенка и стремятся к уединению в доме, находящемся на глухом лесу. Этот фильм вызвал в Каннах крайне неоднозначную реакцию зрителей и критиков. Отрицательную реакцию публики во многом спровоцировал избыток детально снятых сцен насилия, в том числе сексуального характера.

Многих зрителей возмутил тот, факт, что фильм фон Триер посвятил режиссеру Андрею Тарковскому, о чем было сообщено в титрах. Об этом сам фон Триер сказал: «Меня поймут только русские».

Про это посвящение фон Триер говорил, что, когда много лет назад посмотрел на маленьком телеэкране «Зеркало», был абсолютно потрясен: «У меня к Тарковскому абсолютно религиозное отношение. Я знаю, что он видел мой первый фильм, и он ему чрезвычайно не понравился».

Режиссер уже после премьеры заявил, что не считает нужным оправдываться за этот фильм. Он называл «Антихриста» самой важной работой в своей жизни, являющейся своеобразным «лекарством от депрессии, которой он был подвержен два года назад».

На пресс-конференции у фон Триера спросили, не ожидает ли он проблем с прокатом своей картины в разных странах. «Честно говоря, я не думал об аудитории, когда делал фильм, — признался режиссер. — Возможно, действительно случится катастрофа».