Новый фестиваль появится в Беларуси

«Зов Полесья» пройдет в сентябре в деревне Лясковичи Петриковского района Гомельской области.

Он, по сути, станет первым в целой череде фэстов, которые будут проводиться в рамках программы развития полесского региона. Это даст возможность показать народный быт и культурные традиции полешуков.

Для фестиваля подготовлена большая развлекательная программа. Организаторы обещают, что приедут известные белорусы, которые родились на Полесье, но в силу разных обстоятельств переехали в другие уголки мира.

Кроме того, такой фестиваль – прекрасная платформа для развития туристического бизнеса и привлечения инвестиций в развитие экономики региона. Заявки на участие уже направили поляки и украинцы.

Иван Бамбиза, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

– Мы через фестиваль «Зоу Палесся» будем приглашать бизнесменов, компании, которые непосредственно заинтересованы в развитии этого природного края с уникальными природными ресурсами. Где можно было бы очень серьезно заниматься развитием туризма и производственной сферой, т.е. любыми направлениями экономики.