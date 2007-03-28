Прямой эфир

Новые страницы жизни Максима Горького

28 марта 2007 11:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Пятые юбилейные Горьковские чтения проходят в Брестской областной библиотеке, которая носит имя известного писателя. Традиционно в эти дни здесь собираются ученые, писатели и читатели, чтобы открыть для себя новые страницы жизни и Максима Горького и узнать о влиянии его творчества на белорусскую литературу. Как отмечают организаторы, интерес к таким чтениям растет, расширяется география их участников. В пятой юбилейной встрече принимают участие гости из России.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
28 марта 2007 08:03

У Бреста появился хранитель Мельпомены

27 марта 2007 10:43

Актер Михаил Ульянов ушел из жизни

27 марта 2007 09:27

Театралы и профессионалы принимают поздравления