Новые марки из серии <Европа>

Белпочта выпустила самые популярные и собираемые марки в мире с логотипом <Европа>.Полвека вообще, а в Беларуси - восемь лет, выпускаются почтовые марки этой серии. Сегодня уже в 50 странах. Ежегодно объявляется одна на всех тема. Согласно ей и разрабатывается дизайн. Ныне фантазировали на тему <Мир без границ глазами молодежи>. В роли художников выступили школьники.

Если вы получили письмо, на марке которого изображены пингвины, отправитель призывает к единству и терпимости. Если на вас смотрит пегас - автор письма послал вам талисман любви.

Создать почтовую марку и войти в историю можно и в 12 лет. Белорусской школьнице Лине Филипович это удалось. По ее рисунку пингвинов изготовлена одна из самых популярных в мире почтовых марок серии <Европа>. 16-летняя Дарья Бунеева изобразила пегаса.

Почтовые марки с логотипом <Европа> должны были выйти до 5 мая. Сегодня состоится специальное гашение на главпочтамте. К этому случаю изготовлены конверты - <Первый день>.