Новогрудок стал столицей средневековой рыцарской культуры

Здесь открылся фестиваль «Новогрудский замок 2010», посвящённый 600-летию Грюнвальдской битвы.

Новогрудок погрузился в эпоху рыцарства. Молодых людей в доспехах и девушек в королевских платьях можно встретить едва ли не чаще, чем самих жителей города. И все благодаря международному фестивалю средневековой культуры. В этом году он проходит уже пятый раз и посвящён 600-летию Грюнвальдской битвы.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Мы павінны памятаць, што навагрудскія, лідскія, полацкія, віцебскія харугвы і не толькі прымалі ўдзел у той вялікай битве, дзякуючы якой наступныя 500 год нага тэўтонца, ці немца не ступала на беларускую зямлю. Гэта падкрэслівае тое, наколькі беларусы любілі свабоду і незалежнасць.

Центральным местом средневекового праздника стала Замковая гора. На ней разбили рыцарский городок исторические клубы Беларуси, Литвы, Украины и России. Ребята до малейших подробностей реконструировали быт XV века. Пищу готовили на костре, использовали только старинную посуду. Единственное, что выдавало век сегодняшний, это, пожалуй, мобильные телефоны в руках у рыцарей.

Александр Василинич, участник исторического клуба из Одессы свой мобильный оставил дома. Для него важна каждая деталь. С единомышленниками он побывал на всех рыцарских праздниках Европы и всегда занимал только призовые места. В Новогрудке впервые, но на победу в турнире настроен решительно.

Александр Василинич, участник исторического клуба (Украина):

Я занимаюсь пять лет. Наш клуб реконструирует Западную Европу середины XIV века. Занимаемся турнирным, спортивным историческим фехтованием. Также ездим на фестивали, участвуем в фестивальном движении.

Самое зрелищное действо фестиваля — это рыцарские бои. Для простых зрителей такое сражение — хорошо срежиссированный спектакль. Для его же участников это по-настоящему тяжёлая работа. Рыцарские доспехи в среднем весят 30 килограмм, в них не то что сражаться — передвигаться тяжело. А ещё приходиться рубить противника 10-килограммовым стальным мечом.

Фестиваль средневековой культуры в Новогрудке продлится ещё два дня. В программе праздника будут и конные рыцарские турниры, и соревнования лучников. Кульминацией торжеств станет инсценировка фрагмента Грюнвальдской битвы. В постановочном бою примут участие сотни рыцарей из разных стран.