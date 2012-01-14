Новогодний бал в Большом театре оперы и балета. Как это было?

Большой бал в Большом театре собирает любителей старины уже третий год подряд. А потому здесь сложились свои традиции: дамы в вечерних туалетах, кавалеры в смокингах и элегантных костюмах. Нарушить строгий дресс-код разрешили только специально приглашенным гостям – нам и рыцарям ордена тамплиеров.

Готовиться к торжеству гости начали еще в начале декабря.

Всех, кто приобрел билеты на новогодний бал, на протяжении месяца профессиональные балетмейстеры обучали основам вальса, полонеза и новинке этого года – менуэту.

Занятия старались не пропускать. Свидетельство тому – отменная выправка кавалеров и плавность движений красавиц.

По заведенной традиции открывал Новогодний вечер полонез.

Вероника Сенько:

Мы собирались сюда попасть с самого первого бала, но как-то все не получалось. Мы счастливы, что, наконец, оказались здесь. Атмосфера шикарная.

Дмитрий Карякин:

Приятно, весело, здорово. Я очень рад, что у нас такие мероприятия есть. Это интересно и очень ярко. Я надеюсь, что мне все понравится.

Оксана Волкова, хозяйка «Новогоднего бала»:

Главная цель – чтобы все отдохнули, чтобы каждая дама почувствовала себя принцессой хотя бы раз в году, чтобы женщины смогли «выгулять» свои вечерние туалеты, а мужчины были настоящими рыцарями и галантными кавалерами.

Галина Галковская, режиссер-постановщик Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

В этом году нам придется некоторые танцы повторить дважды, потому что посещали занятии по танцы столько людей, что их пришлось поделить на две огромные группы, чтобы все желающие смогли станцевать.



Такой ажиотаж подвиг организаторов продлить торжество до шести утра. Тем же, кто устанет кружить в ритме вальса, предлагают пройтись по театральным салонам, полюбоваться на «Ожившие картины», заказать портрет или узнать тайну своей фамилии.

Кроме того, здесь можно будет прикупить себе ювелирные украшения. Все вырученные средства пойдут на благотворительность. Деньги передадут детскому дому в Ждановичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А самая настоящая сказка стартует в полночь – с наступлением Нового года по старому календарю объявят венский вальс. Симфоническая музыка, шампанское и главная интрига вечера – награждение победителей. Всего в этом году шесть номинаций.

Тем не менее, главной наградой станет атмосфера XIX века. Ею вдоволь смогут насладиться абсолютно все.