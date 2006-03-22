Новое <лицо> входного билета

Подошел к финалу конкурс на дизайнерское оформление входного билета.Национальный художественный музей проводит это мероприятие уже второй раз. Организаторы признаются, что в прошлом году соревнования как такового не получилось: всех опережал один явный лидер. На этот раз жюри пришлось потрудиться. Все участники конкурса показали высокий уровень дизайнерской мысли. Лавры победителя и внушительный приз в 500 тысяч рублей достался выпускнице ЕГУ Анастасии Скобцовой. :Если театр начинается с вешалки, то музей с входного билета. Руководство Национального музея проблему решило год назад - ушли от безликого магазинного чека и пришли к высокохудожественному <квитку>, который можно и на память оставить. Директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов отметил, что эти билеты помогают создать маленькую историю музея. Это показывает и профессионализм наших дизайнеров и художников, и повышает культуру посетителей музея. И открыл секрет, что сейчас ведется разработка фирменного стиля музея. Корпоративный цвет уже известен - темно синий, а вот логотип еще держится в тайне. Планируется изготовить фирменные ручки, значки, и даже кофейная посуда в музее будет со своей отличительной эмблемой. А что касается нового <лица> билета, то увидеть его можно будет уже через месяц.