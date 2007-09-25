"Новая земля" - по-новому

Поэму известного белорусского классика теперь можно прочесть на украинском языке.

Презентация книги Якуба Колоса "Новая Земля" пройдет сегодня в посольстве Украины в Минске. Первый и единственный в своем роде перевод станет еще одним этапом развития культурных связей Беларуси и Украины.

Леонид Ясинский, сотрудник посольства Украины в Беларуси: "Автор-переводчик - Валерий Стрелко, известный переводчик Беларуси, Член национального союза писателей Украины, член союза белорусских писателей. Книга представляет собой первое и самое полное издание на украинском языке. Она издана в украинском издательстве "Украинский писатель" тиражом 5000 экземпляров".

