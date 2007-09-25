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"Новая земля" - по-новому

25 сентября 2007 08:43
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Поэму известного белорусского классика теперь можно прочесть на украинском языке.

Презентация книги Якуба Колоса "Новая Земля" пройдет сегодня в посольстве Украины в Минске. Первый и единственный в своем роде перевод станет еще одним этапом развития культурных связей Беларуси и Украины.

Леонид Ясинский, сотрудник посольства Украины в Беларуси: "Автор-переводчик - Валерий Стрелко, известный переводчик Беларуси, Член национального союза писателей Украины, член союза белорусских писателей. Книга представляет собой первое и  самое полное издание на украинском языке. Она издана в украинском издательстве  "Украинский писатель" тиражом  5000 экземпляров".

# Культура

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