Ноттинг Хилл – 2011: лондонский карнавал под надзором полиции

Ореховый спас отмечают сегодня православные верующие

В народе его еще называли хлебным, поскольку он совпадал с окончанием жатвы. В этот день пекли пироги из муки нового урожая. Для праздничного стола хозяйки готовили также выпечку и другие блюда с орехами.