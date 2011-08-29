Ноттинг Хилл – 2011: лондонский карнавал под надзором полиции

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград MTV Video Music Awards. Самая главная награда шоу в номинации «Видео года» досталась американской певице Кэти Перри за клип на песню «Firework».
В народе его еще называли хлебным, поскольку он совпадал с окончанием жатвы. В этот день пекли пироги из муки нового урожая. Для праздничного стола хозяйки готовили также выпечку и другие блюда с орехами.
В этом году форум приобрел новое звучание. Он проходит под знаком 70-летия со дня рождения Владимира Мулявина. Песни из репертуара песняра прозвучали на открытии и конкурсе молодых исполнителей.
22 сентября 2026 17:31
22 сентября 2026 17:18
22 сентября 2026 17:15
22 сентября 2026 17:09
22 сентября 2026 17:08
22 сентября 2026 17:01
22 сентября 2026 16:57
22 сентября 2026 16:55