«Ночь музыки» прошла в Минске

Дебютный проект собрал в Филармонии музыкантов из Беларуси, Польши, США и России. Они представили сразу 8 премьер. Помимо музыкальных выступлений на сцене демонстрировали хореографические номера. А в антрактах зрителей ожидал большой вернисаж. Обширная программа разворачивалась на протяжении пяти часов.

Такого большого количества желающих попасть на мероприятие Белгосфилармония не видела уже давно. Новый проект «Ночь музыки», который придумала белорусский композитор Лариса Симакович, вызвал самый настоящий ажиотаж. Не только среди постоянных посетителей филармонической площадки, но и среди новой – неискушенной в музыке аудитории.

Хоть фестиваль и окрестили «Ночью музыки», однако название все же образное. Музыкальный вечер как в сказке завершился в полночь. Пять часов подряд большую сцену делили белорусские, польские, российские и американские исполнители.

Кристина Фонг, музыкант (США):

– Мы привезли и новую, и традиционную американскую музыку. Она написана тремя американскими композиторами, а одна из песен – эстонского маэстро.

Евгений Бушков, дирижер, заслуженный артист России:

– В результате, мы практически без репетиций, вышли и играли оркестром почти 20 минут, таким образом, отыграв весь пролог, хотя планировали, что это будет четыре минуты.

Целых восемь премьер в одном проекте. Большая часть музыкальных произведений была написана специально под концерт-посвящение Фредерику Шопену. Его мазурки в аутентичном звучании во втором отделении представил коллектив из Варшавы.

Сергей Картес, композитор, народный артист Беларуси:

– Шопен, который сперва из народа взял форму мазурки, сейчас его переводят обратно к себе, в народный стиль. Замечательно.

Лариса Симакович, композитор, автор проекта «Ночь музыки»:

– Теперь я наблюдаю и даю себе оценку, как я это сделала. Если оно идет и ладится, наверное, оно сделано неплохо.

Сразу в двух амплуа выступила актриса Купаловского Светлана Зеленковская. В роли ведущей и Консуэло в музыкальном спектакле. Зрителям же скучать не пришлось и в антрактах – холл филармонии превратился в один большой вернисаж.

Иван Семилетов, художник:

– Каждую картину, которую я пишу, посвящена какой-то музыке. Когда я пишу работу – у меня всегда играет музыка, я ей вдохновляюсь.

Дебютная «Ночь музыки» только закончилась, а ее автор Лариса Симакович уже продумывает концепцию следующей. Известно пока только название – «Сады и садовники».

Юлия Романович, Андрей Сержантов, телекомпания СТВ.