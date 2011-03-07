Нина Богданова отметила юбилей в цветочном стиле

Интересно, с каким цветком Нина ассоциируется у гостей?
Инна Афанасьева, певица:
Может быть, она колокольчик.
Корреспондент СТВ:
Ассоициируетсяли Нина Богданова с кактусом — колючим и устойчивым?
Нина Богданова, певица, телеведущая:
Я на самом деле и есть тот самый кактус, который вырос в неблагоприятных условиях. Его не поливали, не удобряли. Несмотря на это, он вырос и расцвел!
На празднике можно было не только угоститься, посмотреть шоу-программу и пообщаться, но и посмотреть презентацию нового видеоклипа, а также послушать новую песню «Опять весна, а мне 17».
Весна, действительно, опять, а Нине 1 марта исполнилось 30 лет. Стоит ли бояться вслух произносить эту цифру, мы узнали у Инны Афанасьевой.
Инна Афанасьева:
30 лет — это очень красивая дата, очень красивое время.
Алеся, певица:
Я желаю Нине всего самого наилучшего. У нее еще столько всего впереди! У нее столько всего интересного! Она запланировала свою жизнь наперед, и я знаю, что она всего этого достигнет.
Много теплых слов в адрес Нины звучало на празднике, много цветов было подарено, а главное, было много положительных эмоций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».