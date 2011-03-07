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Нина Богданова отметила юбилей в цветочном стиле

07 марта 2011 11:40
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Концепция цветочной вечеринки была выбрана неслучайно. Ведь певица и телеведущая родилась 1 марта, в первый день весны.

Интересно, с каким цветком Нина ассоциируется у гостей?

Фото. Нина Богданова

Фото. Нина Богданова

Инна Афанасьева, певица:
Может быть, она колокольчик.

Фото. Инна Афанасьева

Корреспондент СТВ:
Ассоициируетсяли Нина Богданова с кактусом — колючим и устойчивым?

Нина Богданова, певица, телеведущая:
Я на самом деле и есть тот самый кактус, который вырос в неблагоприятных условиях. Его не поливали, не удобряли. Несмотря на это, он вырос и расцвел!

Фото. Нина Богданова

На празднике можно было не только угоститься, посмотреть шоу-программу и пообщаться, но и посмотреть презентацию нового видеоклипа, а также послушать новую  песню «Опять весна, а мне 17».

Фото. Нина Богданова

Фото. Нина Богданова

Весна, действительно, опять, а Нине 1 марта исполнилось 30 лет. Стоит ли бояться вслух произносить эту цифру, мы узнали у Инны Афанасьевой.

Инна Афанасьева:
30 лет — это очень красивая дата, очень красивое время.

Алеся, певица:
Я желаю Нине всего самого наилучшего. У нее еще столько всего впереди! У нее столько всего интересного! Она запланировала свою жизнь наперед, и я знаю, что она всего этого достигнет.

Фото. Алеся, певица

Много теплых слов в адрес Нины звучало на празднике, много цветов было подарено, а главное, было много положительных эмоций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Ганиева, Зыкова, Забенько

Фото. Марина Некрасова

Фото. DJ-девушка

Фото. Подарки

# Культура

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