Прямой эфир

Нильс Янеке, атташе во вопросам обороны (Германия): Хорошо, что в Беларуси об этом помнят

12 ноября 2011 14:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси, Минск. В Минске прошел траурный молебен в память о погибших во время Первой мировой войны. На молебен на братское кладбище пришли иностранные военные атташе и представители дипкорпуса.

Владимир Панкратов, общинный атаман общества «Потомки русских казаков» (Россия):
На территории Беларуси проходили самые кровопролитные бои в Первую мировую войну. На территории Беларуси немцы испытали первое газовое оружие в районе Сморгони. На территории Беларуси в районе Баранович в 1916 году много белорусов погибло после применения немцами большого количества пулеметов. Это кладбище в Минске – единственное кладбище на постсоветском пространстве, которое осталось – уникальное кладбище. В Восточное Европе – это единственное кладбище.  

Дарюс Кидикас, военный атташе (Литва):
Очень хорошо не забывать такие даты. Мы должны почтить память всех войнов  этой войны не смотря на их национальность.  Очень хорошо, что здесь, в Беларуси, организуются такие мероприятия.

Нильс Янеке,  атташе во вопросам обороны (Германия):
Это горе объединяет наши страны.
Хорошо, что в Беларуси, несмотря на то, что прошло уже 93 года, об этом помнят.

В Минске прошел траурный молебен в память о погибших во время Первой мировой войны. Фото

# Культура # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
12 ноября 2011 13:49

12 ноября станут известны победители XVIII Минского международного кинофестиваля «Лістапад»

11 ноября 2011 13:28

Победителем Международного кинофестиваля «Лiстападзiк-2011» стала картина из Чехии «Невеста черта»

11 ноября 2011 07:34

Международный кинофестиваль «Лiстападзiк» завершает свою работу. 11 ноября будет назван лучший детский фильм