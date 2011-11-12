Нильс Янеке, атташе во вопросам обороны (Германия): Хорошо, что в Беларуси об этом помнят

Новости Беларуси, Минск. В Минске прошел траурный молебен в память о погибших во время Первой мировой войны. На молебен на братское кладбище пришли иностранные военные атташе и представители дипкорпуса.

Владимир Панкратов, общинный атаман общества «Потомки русских казаков» (Россия):

На территории Беларуси проходили самые кровопролитные бои в Первую мировую войну. На территории Беларуси немцы испытали первое газовое оружие в районе Сморгони. На территории Беларуси в районе Баранович в 1916 году много белорусов погибло после применения немцами большого количества пулеметов. Это кладбище в Минске – единственное кладбище на постсоветском пространстве, которое осталось – уникальное кладбище. В Восточное Европе – это единственное кладбище.

Дарюс Кидикас, военный атташе (Литва):

Очень хорошо не забывать такие даты. Мы должны почтить память всех войнов этой войны не смотря на их национальность. Очень хорошо, что здесь, в Беларуси, организуются такие мероприятия.

Нильс Янеке, атташе во вопросам обороны (Германия):

Это горе объединяет наши страны.

Хорошо, что в Беларуси, несмотря на то, что прошло уже 93 года, об этом помнят.

В Минске прошел траурный молебен в память о погибших во время Первой мировой войны. Фото