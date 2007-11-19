Николай Скориков отмечает 50-летний юбилей

Его называют белорусским Муслимом Магомаевым за голосовые данные, и Аленом Делоном за количество покоренных женских сердец.

Самый молодой народный артист Беларуси почти 20 лет солирует в Национальном оркестре симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга.



Репертуар исполнителя - от зарубежной классики до песен военных лет. Сегодня Николай Скориков сам не исполнял песен, а слушал хвалебные оды, принимал поздравления не только от коллег по творческому цеху, но и от первых лиц страны.



С 50-летием ведущего мастера сцены Национального оркестра симфонической и эстрадной музыки народного артиста Беларуси Николая Скорикова поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

