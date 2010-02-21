Николай Чергинец: Поверьте мне, еще многое не написано о войне

Этой встречей Союз писателей Беларуси открывает ряд мероприятий, приуроченных к 65-ой годовщине Великой Победы.
Георгий Марчук, секретарь Союза писателей Беларуси:
Справа ў тым, што нешта недагаворена. Як заўсёды. Былі сваі абставіны. І таму просіцца не первагляд гісторыі, а некаторыя ўдакладненні партызанскай барацьбы, “акопнай праўды”.
Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:
Поверьте мне, еще многое не написано о войне. Думаю, что эта тема еще долго будет находиться в поле зрения думающих людей.