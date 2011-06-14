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Никита Михалков на танке Т-34 проломил стену в старинном белорусском храме

14 июня 2011 14:09
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В 1965 году в деревне Зембин под Борисовом во время съемки фильма «Перекличка» танкист, роль которого исполнял Никита Михалков, направил танк к храму Святого Архангела Михаила. Стена не поддалась. Как потом рассказывали старожилы Зембина, которые видели, как проходили съемки, Т-34 отскакивал от церкви, как мячик.

Замысел режиссера картины «Перекличка» был такой: фашисты держат оборону в церкви, в то время как советский Т-34 проламывает стену и врывается внутрь, сея среди врагов панику и ужас. «Танкист» Михалков не смог проломить настоящую стену. Поэтому ее подорвали динамитом, а пролом заложили бутафорией. После этого танк проломил уже бутафорскую стену, сообщает ctv.by со ссылкой на газету «Рэспубліка».

Никита Михалков на танке Т-34 пытался проломить стену в старинном белорусском храме

В октябре 2010 года письмо за подписью митрополита Филарета с просьбой помочь в восстановлении храма было отправлено Никите Михалкову.  Ответ от российского мэтра на письмо из Беларуси нашим священнослужителям не пришел до сих пор.

Никита Михалков на танке Т-34 пытался проломить стену в старинном белорусском храме
# Культура # Фотофакт

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