Ни дня без строчки:

Именно так живёт 20-летний гомельчанин Владимир Череухин. Потеряв зрение четыре года назад, он приобрел свет в поэзии.

Его мысли чаще ложатся на магнитофонную ленту, чем на бумагу, однако это не меняет их глубины.

Дисциплинированный и жизнерадостный - так характеризуют Владимира Череухина коллеги. Монотонная работа и выполнение плана не мешает молодому человеку думать, находить ответы на порой непростые вопросы бытия и мечтать.

По иронии судьбы в Гомеле люди с нарушением зрения дарят свет зрячим. На предприятии, где трудится Владимир Череухин, выпускают осветительные приборы. Сам же молодой поэт стремится нести свет, прежде всего, в души людей. Поставил цель не нести в этот мир зла и дарить только добро.

Писать Владимир начал сравнительно недавно, но его стихи уже сейчас заслуживают внимания именитых поэтов. Твёрдый характер и любовь к жизни заставляют идти вперёд. Владимир поёт в хоре, играет в шашки, осваивает гитару. Ведь в жизни нужно успеть всё, ни смотря ни на что.

В планах молодого поэта - восстановить зрение и в 2008 году поступить в университет. Больше всего Владимир Череухин интересуется темой человека, и поэтому собирается учиться на психолога, сказала подруга поэта Елена Мартыненко.