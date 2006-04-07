Незнайка снова отличился

На сей раз - в детском театре <Веселинка>, который расположился на базе 15-й столичной гимназии.Сегодня там давали премьерный спектакль о новых похождениях человечка в желтых штанах. Сказки и театр в 15-й гимназии любят все. Преподаватели музыкального отделения, которые ежегодно пишут сценарии и делают постановки и ребятня из числа младших школьников, которые участвуют во всем этом с огромным энтузиазмом. Правило <раз в год представить премьеру> действует здесь неукоснительно. На сей раз в центре внимания - <веселый и ленивый> Незнайка, который, как известно <одевался как попугай> и был страстным спорщиком. Четвероклассник Федя Маньковский, исполнитель главной роли, отлично знает, как и чем он будет держать зал. Художественный руководитель театра <Веселинка> Елена Козлова призналась: <Ребята приходят к нам обычные, а перемены по итогам работы с ними замечают и педагоги, и родители. Они учатся импровизировать, развивают эстетический и музыкальный вкус> Едва отыграв нынешний спектакль, участники театральной труппы начинают строить планы на будущее. Говорят, что в перспективе снова представят очередную серию сказочного ассорти и возобновят лучшие постановки прошлых лет.