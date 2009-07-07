Невесомые ди-джеи на фестивале «Космос наш» на Минском море

Прозрачной сценой на воде решили удивить в этом году гостей организаторы V международного шоу-фестиваля танцевальной электронной музыки «Космос наш», который состоится 11 июля на побережье Минского моря (Остров любви).

Уникальность приема заключается в ощущении невесомости ди-джея, которая достигается при помощи зрительных спецэффектов.

Ежегодный фестиваль — один из самых ярких клубных мероприятий Беларуси. В этом году посетителей ожидает огненная и лазерная шоу-программа, зрелищные визуальные эффекты, световые инсталляции, выступления лучших танцевальных коллективов.

Главными гостями фестиваля станут известные представители мировой танцевальной культуры из России, Великобритании, Германии, Швеции. Белорусскую электронную музыку на празднике представят ди-джеи Гурами, Нерв, Монгол.

Шоу-фестиваль «Космос наш» — возможность познакомиться с самыми модными мировыми тенденциями электронной музыки. Первое такое крупномасштабное клубное мероприятие состоялось в Беларуси в 2005 году. За пять лет существования танцевального праздника под открытым небом его гостями стали 78 ди-джеев из Европы и Беларуси, под музыку которых танцевали более 25 тыс. человек. На нынешнем фестивале ожидается около 5 тыс. гостей, сообщает БЕЛТА.