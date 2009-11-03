Нетребко получила «Золотой софит»

В Санкт-Петербурге прошла 15 церемония вручения театральной премии «Золотой софит». В число лауреатов вошли Анна Нетребко, Валерий Гергиев и Театр на Васильевском.

«Даниэль Штайн, переводчик» по книге Людмилы Улицкой, поставленный Анджеем Бубенем в Театре на Васильевском, был признан лучшим спектаклем на большой сцене. Кроме того, артисты, участвовавшие в этой постановке, победили в категории «Лучший актерский ансамбль», сообщает OpenSpace.ru.

Представители Театра имени Ленсовета забрали обе премии в категориях «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль» для драмтеатров. Победителями стали Светлана Письмиченко, которая играет в «Добром человеке из Сычуани» в Театре имени Ленсовета, и Сергей Мигицко, исполняющий роль городничего в «Ревизоре».

Анна Нетребко, спевшая в «Лючии ди Ламмермур» в Мариинке, была признана лучшей актрисой в категории «Музыкальные театры». Аналогичную премию для актеров получил Алексей Марков, исполнивший партию Роберта в «Иоланте».

Лучшие роли в балетных спектаклях, по мнению экспертного совета «Золотого софита», в этом году исполнили Ирина Перрен из Михайловского театра и Нуржан Кулыбаев из Театра балета имени Леонида Якобсона.

Лучшим спектаклем малой формы была названа постановка «Квартирник. ХХвост — всему голова» Театра на Литейном. «Холстомер», поставленный Русланом Кудашовым в Большом театре кукол, был признан лучшим кукольным спектаклем. Валерий Гергиев, а также режиссеры «Гоголиады», получили по спецпризу экспертного совета премии.

«Золотой софит», основанный в 1995 году, является главной театральной премией Петербурга. В этом году на премию было номинировано 18 гостеатров, которые представили 25 спектаклей.