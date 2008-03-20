Нет ничего совершеннее природы

Так считает белорусский фотохудожник Вячеслав Алешка. Выставка его работ открылась в Минском областном центре народного творчества."Фотоповесть о дикой природе Беларуси" знакомит с удивительными явлениями, которые происходят за пределами шумных городов. В экспозиции более 100 уникальных снимков родной земли. Рассвет, гроза, зимний лес, бескрайние поля, бегущая косуля, журавли в танце.



Всего за 40 лет творчества Вячеслав Алешка сделал более тысячи фотографий. И хотя мастер много колесил в свое время по советским просторам, любви к родной белорусской природе никогда не изменял.