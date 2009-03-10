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Несколько концертов в первые дни весны пройдет на обновленной сцене Национального академического театра оперы и балета

10 марта 2009 08:56
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Сегодня – гала-концерт солистов оперы и балета в честь открытия театра. В субботу зрители смогут услышать хор с оркестром. А первыми гостями, которые оценят новую суперсовременную сцену театра, в апреле станут артисты Государственного академического Большого театра России. "Лебединое озеро" Петра Чайковского в исполнении этого коллектива ознаменует начало Года культуры России в Беларуси.
# Культура # Большой театр оперы и балета в Минске

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