Несколько концертов в первые дни весны пройдет на обновленной сцене Национального академического театра оперы и балета

Сегодня – гала-концерт солистов оперы и балета в честь открытия театра. В субботу зрители смогут услышать хор с оркестром. А первыми гостями, которые оценят новую суперсовременную сцену театра, в апреле станут артисты Государственного академического Большого театра России. "Лебединое озеро" Петра Чайковского в исполнении этого коллектива ознаменует начало Года культуры России в Беларуси.