Необычный кинотеатр в Литве. Хочешь смотреть кино – крути педали!

В Вильнюсе есть кинотеатр, куда можно попасть, купив билет или бесплатно, пообещав крутить педали, сидя на одном из велосипедов возле экрана.

Кинотеатр «Пасока», что в переводе означает «Волшебная сказка», показывает артхаусное кино. Проект начался в апреле. Настоящие любители кино теперь забудут про попкорн и напитки, а будут усердно работать, чтобы посмотреть бесплатный фильм.

Моника Кунделите, посетительница:

Идея крутить педали и одновременно смотреть кино – это и забава и спорт, им не хватает только душа, чтобы помыться после фильма.

Можно привезти свой собственный велосипед и подключить его к проектору. Только количество мест ограничено. Система проектирования требует 400 Вт, поэтому зрителям с больным сердцем крутить педали не дают.

Енас Давиденас, организатор:

Подготовка всех 8 велосипедов занимает около получаса. Необходимо только, чтобы все места были заняты. Мы рекламируем экологический стиль жизни.

Даже если фильм не нравится, польза для здоровья все равно есть.