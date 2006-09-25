Необычный дом появился во французском городе Лионе

Создатель жилища художник-бизнесмен Тьерри Эрманн, посвятил свое творение современной политической ситуации в мире. И назвал получившееся пространство "Обителью хаоса".

:Не дом, а произведение искусства. К такому выводу склоняются многие посетители грандиозного сооружения Тьерри Эрманна. Внутри и снаружи дома - около двух с половиной тысяч необычных макетов. Во дворе - потерпевший крушение вертолет, на крыше - нефтедобывающая платформа, а на стенах развешены одиозные фигуры мировой политики. Всё вместе напоминает фотографии из горячих точек, а сам дом, кажется, готов вот-вот обвалиться.

"Мое произведение символизирует растерянность современного человека. Все политические разногласия, приводящие к конфликтам, на мой взгляд, процесс не естественный, а искусственно созданный. И иногда люди забывают или просто не хотят видеть, что по большому счету все политические события происходят с их, порой молчаливого согласия. И лишь потом, зачастую уже слишком поздно, они начинают роптать на случившееся, изменить которое можно уже не всегда. Мой проект - это лишь напоминание, к каким последствиям может привести человеческая рассеянность", - отметил Тьерри Эрманн.

Местные власти не разделяют взглядов художника. К необычному творению Эрманна городской суд Лиона отнесся со всей строгостью, и приговорил мастера к штрафу в 337 тысяч долларов.

"Отвратительное сооружение Эрманна пагубно влияет на город, где проживает всего тысяча жителей. Я надеюсь, что с их поддержкой мне удастся уничтожить его",- сообщил мэр города Пьер Дюмон.

Тем не менее, к неудовольствию мэра и части жителей суд Лиона признал проект "Обитель хаоса" произведением искусства. И сооружение площадью в два с половиной акра официально превращено в своеобразный музей под открытым небом.