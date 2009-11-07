Неизвестный фильм Чарли Чаплина продан за 3 фунта

Никогда ранее не выходивший на экраны и неизвестный не только широкой публике, но и специалистам семиминутный фильм великого комика Чарли Чаплина случайно приобрел на интернет-аукционе британский коллекционер.

Претендующий на статус поистине уникальной находки лот оказался сильно недооценен продавцом, выручившим за него смехотворные деньги - 3 фунта 20 пенсов.

«Красивую жестяную банку», в которой скрывался моток черно-белой кинопленки, купил Морас Парк, охотник до всякой старины, проживающий в британском графстве Эссекс. Открыв ее, он обнаружил неизвестную ранее короткометражку под названием «Чарли Чаплин в цеппелине». В ней - кадры с Чаплином и анимация, которые изображают атаку дирижабля типа «Цеппелин» в ходе Первой мировой войны.

Как сообщает БЕЛТА, мистер Парк искал информацию о фильме в Интернете, однако не обнаружил там ни малейшего упоминания. Затем он попытался пролить свет на историю пленки вместе со своим соседом, который работал ранее в британском Совете по классификации фильмов. Каково же было их удивление, когда они поняли, что мистер Парк приобрел уникальный киноматериал, ориентировочно датированный 1914 годом. В том году у Чаплина был заключен контракт со студией «Эссеней», которая упоминается в титрах найденной ленты.