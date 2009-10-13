Неизвестную картину да Винчи опознали по отпечатку пальца

Малоизвестный портрет, который раньше датировали XIX веком, в действительности может принадлежать кисти Леонардо да Винчи.

Оксфордский профессор искусствоведения Мартин Кемп считает великого итальянского художника автором произведения «Молодая девушка в профиль в платье эпохи Возрождения». В левом верхнем углу картины есть отпечаток пальца, который «практически полностью совпадает» с отпечатком на работе Леонардо «Святой Иероним», хранящейся в Ватикане, подчеркивает британский искусствовед.

В свое время портрет был продан на аукционе всего за 19 тыс. долларов. Но если гипотеза профессора Кемпа подтвердится, то подлинная стоимость картины возрастет до десятков миллионов долларов, сообщает NEWSru.com.

Картина с изображением профиля молодой девушки, была выставлена на аукционе «Кристи» в 1998 году как работа неизвестного немецкого художника начала XIX века. Полотно приобрела нью-йоркский дилер Кейт Ганз. В 2007 году она перепродала картину нынешнему владельцу - европейцу канадского происхождения Питеру Сильвермену.

Сильвермен, чтобы установить подлинную цену картины, отдал ее на экспертизу. Радиоуглеродный анализ показал, что портрет создан в XV веке, а инфракрасный анализ выявил сходство картины с работой Леонардо «Портрет женщины в профиль». Выяснилось, что штрихи тушью и мелками наносил художник-левша - а да Винчи писал именно левой рукой.

Согласно гипотезе оксфордского искусствоведа Кемпа, «Молодая девушка в профиль в платье эпохи Возрождения» писалась с Бьянки Сфорца, дочери миланского герцога, ко двору которого Леонардо да Винчи был приглашен в качестве архитектора, гидротехника и конструктора военных машин в 1482 году.