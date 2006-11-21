Неизвестное о знаменитом Владимире Мулявине

20 ноября в Минске презентовали первый сольный альбом легендарного солиста "Песняров" - "Нерастиражированное". Всего планируется выпустить не менее пяти дисков. Это будут как популярные, так и не очень известные произведения, фрагменты спектаклей, написанные самим Мулявиным, а также обработки народных песен. Идея проекта принадлежит вдове музыканта Светлане Мулявиной-Пенкиной. Это не столько возможность сохранить культурное наследие "Песняров", сколько осуществление давней мечты самого Мулявина: записи сольного альбома.