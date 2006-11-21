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Неизвестное о знаменитом Владимире Мулявине

21 ноября 2006 07:44
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20 ноября в Минске презентовали первый сольный альбом легендарного солиста "Песняров" - "Нерастиражированное". Всего планируется выпустить не менее пяти дисков. Это будут как популярные, так и не очень известные произведения, фрагменты спектаклей, написанные самим Мулявиным, а также обработки народных песен. Идея проекта принадлежит вдове музыканта Светлане Мулявиной-Пенкиной. Это не столько возможность сохранить культурное наследие "Песняров", сколько осуществление давней мечты самого Мулявина: записи сольного альбома.
# Культура

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