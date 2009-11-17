Неформальное рок-звучание против традиционной белорусской эстрады

На съёмочной площадке «СТВ» — очередная музыкальная битва проекта нашего телеканала «Звёздный ринг».

На одной сцене — корифеи украинского рока «Вопли Видоплясова» и белорусская «купалинка» Ирина Дорофеева. В программе дня не только музыкальная схватка, но и общение с публикой. Незаурядные вопросы с перчинкой от белорусского зрителя пришлись по вкусу украинскому гостю.

Результаты поединка будут подведены в эфире СТВ. Лучшего бойца на «Звёздном ринге» определят телезрители посредством интерактива. Правда, при этом выступления известных звёзд не являются противостоянием. Скорее – жанровой дискуссией в живом звуке.

Владимир Максимков, режиссёр-постановщик проекта «Звёздный ринг»:

Мы намеренно сводим на одной сцене артистов разных жанров именно для того, чтобы не сравнивать их между собой — каждый из них хорош в своём жанре. Мы намеренно сводим артистов разных жанров, чтобы возникала дискуссия.

Вы можете получить два билета на участие в съёмках «Звёздного ринга», поучаствовав в конкурсе от нашего сайта.